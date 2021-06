Franck Dubosc veut bien passer 24 heures dans le corps d'une femme

Difficile de résumer le film de Jean-Patrick Benes, au ciné le 30 juin 2021, sans qu’il paraisse plus compliqué qu’il ne l’est vraiment. Comme le dit son héros Franck Dubosc, «c’est l’histoire d’une famille qui ne s’écoute plus et qui, en changeant de corps, finit par mieux se comprendre».

On ne peut pas vraiment dire qu’on joue différents personnages, parce qu’on est toujours soi-même. On joue le même à l’intérieur d’autres, comme quelqu’un qui se déguiserait plusieurs fois.

Parce que le challenge était plus difficile justement, il ne fallait surtout pas être dans la caricature. La petite fille, c’est un peu caricatural. Le plus dur pour la jouer, c’était de sucer le pouce. J’ai beaucoup sucé mon pouce quand j’étais jeune, mais je ne me souvenais plus comment faire. Pour répondre franchement, le plus agréable, c’était de jouer le père parce qu’il est différent de moi. C’est un personnage que je n’avais jamais fait.