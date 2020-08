Motocyclisme : 24 heures du Mans motos: c’est parti à midi

38 pilotes ont pris le départ de la célèbre course d’endurance, qui se dispute à huis clos cette année.

Le départ de la 43e édition des 24 heures motos a été donné samedi à midi sur la piste sèche du circuit Bugatti du Mans, mais sous un ciel menaçant, avec 38 motos au départ d'une course qui s'annonce disputée. Malgré le huis clos imposé par la pandémie de coronavirus, les pilotes ont pris le départ traditionnel, traversant la piste au pas de course pour rejoindre leurs montures.

Partie 3e, la Suzuki No 2 du Suzuki Endurance Racing Team, leader du championnat du monde, a pris la tête dès le départ, pilotée par le Français Gregg Black. Il était suivi après un tour par la Honda No 5 de Mike Di Meglio, qui l'a dépassé en tout début de deuxième tour. Partie en pole position, la Yamaha No 7 de l'équipe autrichienne YART n'était que 7e après un tour, et la Ducati No 6 pilotée par Randy de Puniet, partie 5e, ne pointait qu'au 19e rang.