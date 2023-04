Motocyclisme: 24 Heures du Mans motos: «Ton corps va souffrir»

«Manger un peu plus», «bien boire avant» et être prêt «à ne pas jeter l’éponge». Avant le départ samedi des 24 Heures du Mans motos, les pilotes se confient sur leur préparation à la course d’endurance, que même les plus habitués ont encore du mal à dompter.

Un travail de toute l’année

Pour autant, le pilote de 25 ans sera prêt. Courir 24 Heures, c’est évidemment un travail «de toute l’année» explique à l’AFP le natif du Gard, qui revient pour la 5e fois au Mans. L’hiver lui a permis de «faire beaucoup plus de sport», ce qu’approuve l’Espagnol Isaac Viñales (Wojcik Racing Team) qui a passé «beaucoup plus de temps sur (s)on vélo» ces trois derniers mois, tout en «habituant son corps à consommer moins de calories».

«Eviter les crampes»

Viñales, qui découvre Le Mans cette année à 29 ans, a par ailleurs essayé «de manger un peu plus pour gagner un peu de poids» ces dernières semaines tandis que Perolari insiste sur le fait de «surtout bien s’hydrater» pendant la course mais aussi quelques jours avant «pour éviter les crampes» bien peu appréciées.

Avec le temps, le Français Mike Di Meglio, qui roulera pour la Honda No 1 championne du monde d’endurance en titre, sait «ce qu’il faut travailler». Pour autant ne comptez pas trop vous reposer sur votre expérience. Son coéquipier l’Australien Josh Hook – 5 participations – se souvient bien de sa première sur le circuit Bugatti et «ça ne devient pas plus facile» d’une année sur l’autre. S’il apprend à chaque édition «un petit quelque chose sur (s)on corps» et en tient compte pour éviter des douleurs, «en fin de compte, ton corps va souffrir».