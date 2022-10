Coronavirus: 24 morts en une semaine en Suisse, 30 305 cas

30 305 cas supplémentaires, 463 hospitalisations et 24 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc dénombré quelque 4330 cas et 66 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, les données étaient plus élevées, avec environ 5300 cas par jour et 80 hospitalisations. La vague automnale connaît donc une baisse.