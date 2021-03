Ecosse : 25 ans après, Dunblane se souvient de la pire fusillade du Royaume-Uni

16 écoliers tués en quelques minutes: la ville écossaise de Dunblane commémore ce week-end le 25e anniversaire d’une fusillade qui a conduit à l’adoption d’une législation sur les armes parmi les plus strictes au monde.

Le 13 mars 1996, 16 enfants âgés de cinq et six ans et leur institutrice avaient été abattus dans une école primaire de cette bourgade de 10’000 habitants du centre de l’Écosse. Le tueur, Thomas Hamilton, un déséquilibré de 43 ans, s’était introduit dans le gymnase de l’établissement avec quatre armes légalement acquises avant de faire feu. Il s’était ensuite suicidé.