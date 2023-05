En prison 25 ans pour avoir essayé de tuer sa femme à Douvaine

Le 16 juin 2019, un ouvrier agricole tunisien d’alors 51 ans avait blessé au cou puis tenté d’étrangler sa femme en pleine rue à Douvaine. L’agression s’était produite en présence du premier enfant du couple, âgé de 22 mois, et alors que la victime était enceinte de sept mois. Cette dernière résidait dans un foyer depuis deux mois et demi après avoir subi des violences conjugales et des menaces de mort. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Cour d’assises de Savoie a condamné l’homme à 25 ans de prison. Il a par ailleurs été interdit du territoire français et déchu de son autorité parentale, a rapporté «Le Dauphiné libéré».