Liban : 25% des enfants privés d’école à Beyrouth depuis l’explosion

La gigantesque explosion au port de Beyrouth le 4 août, qui a fait plus de 190 morts, a endommagé 163 écoles dans la capitale libanaise.

Un quart des enfants de la capitale libanaise pourrait être privé d’école après l’explosion meurtrière au port de Beyrouth au début août, a averti lundi l’ONG International Rescue Committee (IRC). Selon elle, 163 écoles ont été endommagées par la déflagration. «Plus de 85’000 élèves étaient inscrits dans les écoles endommagées et il faudra jusqu’à un an pour reconstruire les bâtiments les plus détruits», ajoute l’ONG.

La gigantesque explosion au port de Beyrouth le 4 août a causé la mort de plus de 190 personnes et fait plus de 6500 blessés, tout en dévastant des quartiers entiers de la capitale. Elle a été causée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis six ans des tonnes de nitrate d’ammonium, de l’aveu même des autorités. Selon l’armée libanaise, plus de 85’000 locaux ont été endommagés, y compris des maisons, des hôpitaux et des écoles.