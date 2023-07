Accident: 25 morts après l’incendie d’un bus en Inde

Au moins 25 personnes ont été tuées et huit autres blessées après qu’un bus a pris feu dans la nuit de vendredi à samedi sur une voie rapide dans l’État indien du Maharashtra (ouest), a annoncé la police samedi. «Il y avait entre 30 et 35 personnes dans le bus. Vingt-cinq personnes sont mortes et huit autres sont blessées», a déclaré à l’AFP Baburao Mahamuni, un responsable de la police.