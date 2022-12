Coronavirus: 25 morts en 9 jours en Suisse, 12’632 cas

12’632 cas supplémentaires, 390 hospitalisations et 25 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce jeudi. Selon ces chiffres hebdomadaires, qui couvrent les neuf derniers jours en raison des Fêtes, on a donc dénombré quelque 1403 cas et 43 hospitalisations par jour en moyenne. La semaine dernière, les données étaient nettement supérieures pour les cas avec 1920 et on comptait 52 hospitalisations par jour.