Coronavirus: 25 morts en une semaine en Suisse, un peu plus de 20’000 cas

21 817 nouvelles personnes testées positives en une semaine, 327 hospitalisations supplémentaires et 25 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc 3117 cas et 47 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, on avait un nombre un peu plus élevé de cas: 3340 par jour, mais moins d’hospitalisations (40 par jour).