Coronavirus : 2500 étudiants de l’EHL en quarantaine à la suite de fêtes

L’ensemble des étudiants en voie bachelor de l’Ecole hôtelière de Lausanne devront rester à domicile jusqu’au 28 septembre, a annoncé ce mercredi le Canton de Vaud.

« Des foyers d’infection importants sont apparus dans plusieurs niveaux de formation rendant impossible une fermeture plus ciblée que celle des 2500 étudiants concernés», explique le canton. La décision a été prise de concert entre l’Office du médecin cantonal (OMC), le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), précisent les autorités vaudoises.