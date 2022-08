Megan Thee Stallion: 250'000 dollars pour Future

Megan Thee Stallion : 250’000 dollars pour que Future rappe sur un de ses titres

Megan Thee Stallion peut être fière d’elle et pas seulement parce qu’elle a fait une détox de maquillage . Son dernier album en date, «Traumazine», sorti le 12 août 2022, est un carton. En deux jours, il avait déjà atteint la première place du classement iTunes aux États-Unis. C’est sur ce disque que figure un titre qui a coûté une petite fortune à l’artiste de 27 ans. Il s’agit de «Pressurelicious», morceau sur lequel rappe Future.

Interrogée par L.A. Leakers sur la radio Power 106, l’Américaine dont la vie sera racontée dans une série docu a révélé qu’elle avait dépensé 250’000 dollars pour que son confrère accepte le featuring. «J’avais le beat pour «Pressurelicious». J’ai enregistré la chanson d’une certaine manière et je me suis dit que ça serait vraiment bien si Future était dessus. Megan a alors contacté l’équipe du rappeur pour savoir combien elle devrait dépenser pour qu’il accepte de poser sa voix sur le beat. «On m’a dit que c’était 250’000. J’ai répondu: «Ok, deal. Que quelqu’un aille retirer 250’000 dollars à la banque, les amène à Future et lui dise que j’ai besoin de sa partie avant qu’il quitte Miami», s’est-elle souvenue.