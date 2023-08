La grand-messe mondiale des scouts vire au cauchemar

La grande fête mondiale des scouts, organisée en Corée du Sud, est en train de virer au cauchemar: de fortes chaleurs et un accueil défaillant ont poussé les 4000 Britanniques puis, samedi, les 1500 Américains à quitter le rassemblement. Et le grand Jamboree mondial, qui rassemble plus de 40’000 personnes venues du monde entier, pourrait bien s’interrompre avant la date prévue du 12 août, en raison de l’été caniculaire, un des plus chauds que le pays a connu ces dernières années. Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont déjà été victimes de coups de chaleur ou autres maux liés aux températures torrides. Pour tenter de «sauver» la fête des scouts, le gouvernement sud-coréen a dépêché en urgence des médecins et des infirmiers militaires sur place, à Saemangeum, près de Buan, dans la province de Jeolla, dans le nord de la Corée du Sud.