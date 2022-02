Coronavirus – 26 321 cas enregistrés en Suisse et 19 morts

Neuchâtel a toujours la plus forte incidence de Suisse avec 6300 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne nationale: 4541. OFSP

26’321 nouvelles personnes testées positives, 148 hospitalisations supplémentaires et 19 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si le nombre de cas a passablement baissé par rapport à jeudi dernier (36’740), les chiffres sont quasi identiques pour les hospitalisations (150) et les décès (18). Lors des dernières 24 heures, 81’855 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 40,8% (35% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 76,2%, dont 22,5% de patients Covid et 53,7% de non Covid. On dénombre en outre 100’574 personnes en isolement.

On compte désormais 4541 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 0,92. En Suisse romande, il est de 0,8 à Genève, 0,86 en Valais, 0,9 dans le canton de Vaud, 0,93 à Fribourg, 0,94 à Neuchâtel et 1 dans le Jura.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 12’517 décès, 44’743 hospitalisations ainsi que 2’515’418 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 4541 cas pour 100’000 habitants (5326 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur, selon les chiffres de l’OMS, à celui de l’Italie (2604) et de l’Allemagne (2989) mais inférieur à l’Autriche (5187) et à la France (5551).

La Suisse compte désormais 68,56% de sa population totalement vaccinée (77,87% si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1,5% partiellement. Dans les cantons romands, c’est 70,91% de personnes totalement vaccinées (2,9% partiellement) à Neuchâtel, 69,84% (0,96%) dans le canton de Vaud, 68,98% (1%) à Fribourg, 68,9% (1,97%) à Genève, 65,63% (4,1%) en Valais et 63,83% (3,1%) dans le Jura.

40,61% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 75,18% chez les 65 ans et plus.

Baisse hebdomadaire des cas

Le rapport hebdomadaire publié ce jeudi examine la semaine 5 (du 31 janvier au 5 février) en Suisse. Le nombre de cas a baissé de 18,2%, passant de 250’493 à 204’986. Les hospitalisations ont baissé avec 652 contre 684 la semaine d’avant au même moment. Baisse également des décès: 72 contre 79 la semaine précédente au même moment. «En raison de retards dans les déclarations, la différence dans les chiffres ayant trait aux hospitalisations et aux décès peut encore considérablement changer», souligne l’OFSP. Qui dit s’attendre en fait plutôt à une stagnation des hospitalisations et des décès. Le nombre de tests effectués a baissé aussi de 18,6%.

Lors de cette semaine, en moyenne, 202 patients atteints du Covid-19 se trouvaient dans une unité de soins intensifs, soit 4% de moins que la semaine précédente (210). La proportion de personnes atteintes du Covid par rapport à l’ensemble des patients en soins intensifs a diminué à 30% contre 32% la semaine précédente.