Yémen : 26 morts dans des explosions à l’arrivée du gouvernement d’union à Aden

Les Houthis, des rebelles yéménites soutenus par l’Iran, accusés par le ministre des Affaires étrangères d’être les responsables de l’attaque.

Des sources médicales ont fait état à l’AFP d’au moins 26 morts et de plus de 50 blessés dans un nouveau bilan. (Photo Saleh Al-OBEIDI / AFP)

Des explosions ont fait au moins 26 morts et plus de 50 blessés mercredi à l’aéroport d’Aden, la capitale provisoire du Yémen en guerre où venait d’arriver le nouveau gouvernement d’union, dont un ministre a accusé les rebelles Houthis d’être derrière cette attaque.

Selon un correspondant de l’AFP, au moins deux explosions se sont produites lorsque l’avion qui transportait le gouvernement a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l’appareil. Des sources médicales ont fait état à l’AFP d’au moins 26 morts et de plus de 50 blessés dans un nouveau bilan.

Appel à une enquête

Pour resserrer les rangs, Ryad a négocié un accord de partage du pouvoir dans le Sud et tentait depuis plus d’un an de former un nouveau gouvernement d’union afin de maintenir l’unité de la coalition face aux Houthis, sur le point de prendre le contrôle de Marib, dernier bastion du gouvernement dans le Nord.