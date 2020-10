Olympisme : 260 millions d’économie prévus pour les JO de Tokyo

Les organisateurs des JO de 2021 ont présenté mercredi un plan pour réduire les coûts des compétitions.

Les organisateurs japonais des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l’été 2021 en raison du coronavirus, ont annoncé mercredi qu’ils visaient 30 milliards de yens (260 millions de francs) d’économies via diverses mesures de «simplification» et d’«optimisation» déjà établies pour réduire la voilure de l’événement.

Ces économies seront réalisées en partie grâce à une réduction des coûts du personnel et de la décoration, a déclaré le comité organisateur dans un communiqué.

Mais le coût final de l’événement, officiellement budgétisé avant la pandémie à plus de 11 milliards d’euros pour la partie japonaise, reste incertain car les dépenses supplémentaires causées par le report du coronavirus n’ont pas encore été rendues publiques.

Un modèle pour l’avenir

Les organisateurs ont déclaré qu’ils présenteraient un budget actualisé, prenant en compte les coûts supplémentaires et le prix des contre-mesures liées au Covid-19 d’ici à la fin de l’année.

Le report de l’événement à l’été 2021 a provoqué un immense casse-tête pour les organisateurs, avec de nouvelles réservations de lieux, de transports, la prolongation des contrats du personnel du comité d’organisation et la renégociation des contrats avec les sponsors.

Moins tape-à-l’œil

Le 25 septembre, des plans pour organiser des JO moins tape-à-l’œil et moins ambitieux avaient été dévoilés à Tokyo, avec notamment une réduction du nombre de billets gratuits, moins d’invités officiels, la suppression de certaines cérémonies et des économies sur la décoration, les mascottes et la pyrotechnie.