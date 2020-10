On doit sa construction à l’archevêque de Canterbury, qui l’a fait ériger en 1882.

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’église a été transformée en habitation. «Depuis sa rénovation en 1985, le bâtiment n’est officiellement plus une église, mais une maison unifamiliale», déclare Sasha Ginesta, directeur du service commercial de l’agence immobilière Ginesta Immobilien AG, dans les Grisons. D’après lui, il n’y a pas eu de problème de blasphème. «Vu que la transformation du bâtiment a eu lieu il y a des années, il est clair dans la région qu’il ne s’agit plus d’une église», précise Sasha Ginesta.

L’histoire de l’église adaptée en maison familiale n’est pas sa seule particularité. Pour 2’600’000 francs, son propriétaire dispose également d’un terrain de plus de 18’000 m² sur lequel se trouve une forêt privative, une vieille serre, quatre places de parking couvertes et une terrasse d’environ 80 m². La chambre parentale se trouve dans la tour. La pièce principale avec l’ancien autel a une hauteur sous plafond d’environ 10 mètres et offre le sentiment d’être dans un loft.