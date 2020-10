Anniversaire : 27 photographes s’exposent à Fribourg sur le storytelling

Vingt-sept photographes exposent du 16 octobre au 14 novembre à Fribourg sur le «thème porteur de la narration – storytelling». L’événement marque le premier anniversaire de l’association de la Photographie professionnelle et artistique fribourgeoise (PPAF).

Photo et texte

Conformément au thème de l’exposition, les photographes étaient tenus d’accompagner leur photo d’un texte. «La plupart ont joué le jeu et ont allié texte et photo de manière complémentaire», constate Laurent Crottet. Au-delà, selon la PPAF, la photographie reste encore et toujours un acte de décision, un choix du photographe.