20.04.2020 à 15:47

Enfin propre

27 tâches à réaliser en moins d'une minute

Nettoyer est contraignant, chronophage et énervant. Mais en s'y prenant bien, certaines tâches peuvent être effectuées en moins de 60 secondes.

de mst/age

1 / 32 Qui ne connaît pas cela? À peine on fait un peu la cuisine ... Brebca ... et on mange tranquillement que le chaos s'installe. On a plus vite fait de créer le bazar que de ranger et nettoyer. Rike_ Il arrive également que le chaos s'accumule petit à petit et quand on s'en aperçoit, il paraît subitement quasi impossible à surmonter. Nous allons vous montrer 27 choses à faire en moins d'une minute pour peu qu'on s'y attaque tout de suite. Cela vous fera économiser beaucoup de temps quand vous ferez le grand ménage en fin de semaine. Slavica

On a plus vite fait de mettre la pagaille chez soi que de ranger et de nettoyer. S'il suffit d'à peine quelques secondes pour faire le bazar total, il faut parfois compter des heures pour tout remettre en ordre. Il arrive également que le chaos s'accumule petit à petit et quand on s'en aperçoit, il paraît subitement quasi impossible à surmonter.

Et pourtant, on pourrait s'épargner beaucoup de travail si l'on se tenait à un principe très simple: «Si cela prend moins d'une minute, le faire tout de suite.» Car c'est aussi le bordel à la maison quand on ne fait pas plusieurs petites choses.