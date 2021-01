Coronavirus : 28 millions de doses de vaccins injectées dans 46 pays

Malgré les campagnes de vaccination, l’OMS s’inquiète de la vitesse de transmission constatée dans quelques pays à cause de nouveaux variants du virus.

«Nous entrons dans la deuxième année (de la pandémie) et cela pourrait même devenir encore plus dur, quand on voit les rythmes de transmission», a-t-il dit au cours d’une des séances régulières de questions-réponses que l’OMS organise pour le grand public.