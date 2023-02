Freeride : 2e au Canada, Elisabeth Gerritzen poursuit sa progression

Au classement général, Elisabeth Gerritzen occupe la 4e position (14’400 points), derrière les Américaines Addison Rafford (16’400 points) et Molly Armanino (16’000 points), ainsi que la Canadienne Justine Dufour-Lapointe (15’120 points). Elle obtient ainsi son ticket pour les deux dernières étapes, à Fieberbrunn (Autriche) et Verbier, contrairement à Sybille Blanjean (23 ans). La Valaisanne, victorieuse de l’Xtreme de Verbier l’an dernier, s’est classée 6e au Canada et pointe au même rang au général. Or, seules les 5 premières poursuivent la saison. «Aujourd’hui, cela ne s’est pas passé comme souhaité, je quitte le Freeride World Tour le cœur brisé», a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux.