Football – 2G ou pas, le football suisse n’a pas encore tranché

Assister à une rencontre en Super League (ici Lausanne) va peut-être devenir plus compliqué.

Le football va-t-il emboîter le pas au hockey? Ses clubs vont-ils à leur tour devoir « trier » les gens vaccinés et guéris de ceux qui ne le sont pas, et seraient de la sorte discriminés?

Après la décision de la Ligue Suisse de hockey d’imposer le 2G («geimpft» pour vacciné, «genesen» pour guéri) à l’entrée des patinoires, la Swiss Football League se retrouve acculée. À Berne, au siège de la SFL, rien n’a encore été officiellement décidé mais on voit mal comment pouvoir - à moyen terme sinon avant - se soustraire à cette nouvelle contrainte. « Je peux m’imaginer que les clubs accepteront majoritairement la règle des 2G » , souffle Philipp Guggisberg, son porte-parole.

Lausanne «à 99%» dès ce week-end

Si le principe en est plutôt admis, souvent à corps défendant, reste à savoir quand l’introduire. Lausanne y est favorable tout de suite, dès la réception du FC Zurich samedi. «À 99%, confirme Vincent Steinmann, vice-président du LS, on va passer en 2G. On n’a sinon aucune garantie de contrôler que tous les gens soient masqués et mangent à leur place dans le secteur debout. » Mardi, un rapide sondage effectué par le club de la Tuilière a démontré que 80% de ses abonnés validai en t cette nouvelle donne.