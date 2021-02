Equateur : 2nd tour entre le socialiste Arauz et le conservateur Lasso

Après le premier tour de dimanche, Andrés Arauz et Guillermo Lasso Andrés s’affronteront lors d’un deuxième tour le 11 avril. Le premier s’est toutefois immédiatement attribué la «victoire».

Le socialiste Andrés Arauz et le conservateur Guillermo Lasso s’affronteront au second tour de la présidentielle en Equateur le 11 avril, selon des sondages à la sortie des urnes publiés dimanche à l’issue d’élections marquées par les mesures sanitaires contre le Covid-19.

L’économiste Andrés Arauz, dauphin de l’ex-président Rafael Correa (2007-2017), a obtenu entre 34,9% et 36,2% des voix et l’ex-banquier de droite Guillermo Lasso entre 21% et 21,7%, selon ces sondages des instituts Cedatos et Clima Social. Yaku Perez, leader indigène de gauche opposé au corréisme, est donné troisième avec entre 16,7% et 18% des suffrages du scrutin présidentiel, auquel participaient un record de 16 candidats .