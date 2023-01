Croix-Rouge : «2x Noël»: 360 tonnes de biens à redistribuer aux plus démunis

Les bénévoles déballent les colis dans le centre logistique de la Croix-Rouge suisse, vérifient la durée de conservation des produits et les trient.

Les associations cantonales de la Croix-Rouge suisse vont pouvoir redistribuer, ces prochaines semaines, plus de 360 tonnes de biens de première nécessité aux personnes touchées par la pauvreté en Suisse. Au total, 54’050 colis ont été offerts par la population dans le cadre de l’action «2x Noël», fait savoir l’organisation mardi dans un communiqué.

Les denrées de longue conservation, comme le thé, la farine, l’huile, le café ou le riz, sont actuellement triés par des bénévoles au centre logistique de la Croix-Rouge suisse à Wabern (BE), tout comme les produits d’hygiène, tels que les savons, crèmes, brosses à dents. «Ces dons permettront d’alléger le budget de 40’000 personnes en situation de grande précarité», écrit-elle. Ils sont particulièrement bienvenus en cette période où «l’augmentation des prix, la crise énergétique et la hausse des primes d’assurance maladie précarisent un nombre croissant de ménages».

Pour rappel, l’action «2x Noël», qui s’est déroulée du 24 décembre au 11 janvier, est organisée depuis 1997 par la Croix-Rouge suisse, Coop, La Poste Suisse et SRG SSR. L’édition 2022/2023 a permis de récolter 14’350 colis Coop pour une valeur totale de 356 000 francs, ainsi 37’000 paquets distribués par La Poste et 2700 colis en ligne pour un montant de 343’000 francs. Ces dernières recettes serviront à financer les secours d’hiver de la Croix-Rouge en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, au Kirghizistan et en Moldavie.