Etats-Unis – 3,6 milliards de dollars en bitcoins volés saisis par la justice, un record

États-Unis : 3,6 milliards de dollars en bitcoins volés saisis par la justice, un record

Les 94’000 bitcoins avaient été dérobés à la plateforme Bitfinex en 2016. Un couple, soupçonné d’avoir cherché à blanchir la cryptomonnaie, a été arrêté mardi matin à New York.

Le Ministère de la justice américain a annoncé mardi que cette saisie est la plus importante jamais réalisée par ses services.

Les États-Unis ont annoncé mardi avoir récupéré plus de 94’000 bitcoins volés en 2016 à la plateforme d’échanges virtuels Bitfinex et évalués aujourd’hui à 3,6 milliards de dollars, un montant record pour une saisie judiciaire.

Un couple, soupçonné d’avoir cherché à blanchir les bitcoins volés, a été arrêté mardi matin à New York, a précisé le Ministère de la justice américain dans un communiqué. Ilya L., 34 ans, et sa femme Heather M., 31 ans, seront présentés à un juge fédéral dans l’après-midi.

«Ces arrestations et cette saisie financière, la plus importante jamais réalisée par le ministère, montrent que les cryptomonnaies ne sont pas un refuge pour les criminels», a commenté la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco, citée dans le communiqué.

Plus de 2000 transactions non autorisées initiées par un pirate

En août 2016, un pirate informatique s’était introduit dans les systèmes de la plateforme Bitfinex et avait initié plus de 2000 transactions non autorisées, dérobant près de 120’000 bitcoins évalués à l’époque à 65 millions de dollars.