Genève: 3 ans de prison pour viol requis contre Tariq Ramadan

Pour le Ministère public, Tariq Ramadan s’est rendu coupable de viol. Les faits dont il est accusé ont beau remonter à 2008 et l’affaire être jugée parole contre parole, pour le premier procureur Adrian Holloway, «aucun doute suffisant ne vient renverser le discours constant, crédible et cohérent de la plaignante», qui se fait appeler «Brigitte». Il a requis 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis (rappelant qu’un tel crime devrait en réalité valoir 5 ans ferme, mais que l’écoulement du temps induisait un tel rabattement).

Brigitte «ne varie pas»

Constance, crédibilité et cohérence: le magistrat a construit son réquisitoire autour de ces trois critères ce mardi, au deuxième jour du procès de l’islamologue, accusé d’avoir violé, brutalement et à plusieurs reprises, Brigitte, une admiratrice , dans une chambre d’hôtel.

Sur le plan de la constance, il a souligné que la plaignante a évoqué à plusieurs reprises les faits. Elle a subi le feu nourri des questions, et ses descriptions sont à chaque fois identiques. Elle ne varie pas.»

Il n’existe pas de mauvaise victime

A l’aune du principe qu’il n’existe pas de mauvaise victime, le procureur a estimé que tous les messages qualifiés de «rentre-dedans» envoyés avant les faits par Brigitte à Tariq Ramadan sont «hors de propos» dans cette affaire. Il en reste alors onze, «dits amoureux», adressés après. Mais «s’ils peuvent surprendre au premier abord, ils deviennent logiques et crédibles lorsqu’ils sont expliqués par la plaignante et son docteur», c’est-à-dire éclairés par un contexte de stress post-traumatique, de détachement affectif et de dissociation: pour Brigitte, «il n’y a que Tariq Ramadan qui peut réparer en redevenant l’homme qu’elle admire».