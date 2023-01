3 astuces pour démasquer un mâle toxique à fuir au premier rencard

Ne pas se perdre dans la jungle du dating peut s’avérer compliqué. Pour aider à y voir plus clair et augmenter ses chances de rencontrer la bonne personne, Macken Murphy, anthropologue et auteur américain diplômé de l’Université d’Oxford, a publié une vidéo sur TikTok le 14 janvier dernier. Dans cette séquence, visionnée 1,7 million de fois, l’Américain relève trois choses auxquelles les femmes hétérosexuelles doivent prêter attention chez un homme.