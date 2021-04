Solesavaz – Lausanne

Cette boutique , située au début de l’avenue d’Echallens, a été ouverte en 2019 par Olukorede Aiyegbusi et Tyson Lewis. Ces deux passionnés de sneakers se sont donné pour mission de redonner une deuxième vie à nos baskets grâce à un nettoyage en profondeur (dès 25fr.). Le duo offre également des services de réparation et de personnalisation.

Dr Sneakers & Shoes – Genève

Ce pressing pour baskets a vu le jour en 2018, au cœur de la Cité de Calvin. Plusieurs services de nettoyage sont proposés. Le «basic» (30fr.) comprend un shampooing, un nettoyage vapeur de l’intérieur et de l’extérieur, une désodorisation et l’application d’une protection. Le «premium» (45fr.) inclut, en plus, un changement de lacets et une recoloration des semelles et des cuirs lisses.