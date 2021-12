coiffures express – 3 chignons stylés mais faciles pour Noël

Un chignon torsadé

Pour réaliser cette coiffure, il suffit de brosser ses cheveux en arrière et de créer un début de queue-de-cheval. Un coup de laque pour les cheveux rendra un résultat plus net. Ensuite, torsadez la queue-de-cheval, du haut vers le bas. Enroulez la torsade sur elle-même comme un début de chignon, puis laissez l’extrémité de votre queue-de-cheval libre et fixez-la avec une attache à cheveux.