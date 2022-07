Crossover 3 en 1: la Citroën e-C4 X est à la fois berline, SUV et électrique

En Suisse, les voitures à hayon classique sont depuis longtemps considérées comme dépassées. Le hayon avec ouverture vers le haut s’est imposé face au coffre séparé et les berlines bicorps se sont faites rares. Malgré cela, Citroën veut désormais faire renaître cette forme de construction en puisant dans la boîte magique: les Français visent en effet aussi les acheteurs de SUV en dotant dans un premier temps la C5 et désormais aussi l’e-C4 d’une généreuse garde au sol.

À l’écoute des clients

Vincent Cobée, patron de Citroën, explique que cette variante supplémentaire a été motivée par les souhaits des clients. «Beaucoup nous ont dit qu’ils souhaitaient une alternative abordable et élégante aux nombreuses offres de voitures à hayon et de SUV dans la catégorie compacte», dit-il. S’ajoute à cela le fait que le coffre de 510 litres est clairement séparé de l’habitacle et invisible de l’extérieur. Pour le chargement de marchandises plus volumineuses, il est possible de rabattre individuellement les sièges arrière.