bien-être express – 3 étapes pour se reconnecter à l’essentiel (face au stress)

Certains s’isolent à la montagne, d’autres installent un sapin dans leur chambre à coucher ou font une crise de nerfs dans un commerce. L’avent est une des périodes les plus stressantes de l’année à laquelle chacun réagit comme il le peut. On peut toutefois faire retomber la pression en prenant un peu de temps pour soi.

Étape 1: créer l’ambiance

Choisissez, chez vous, une pièce que vous aimez et créez une ambiance apaisante. Le soir venu, il suffit, par exemple, de brancher une guirlande électrique et de l’installer sur un meuble (étagère, bibliothèque, table basse). Elle sert de complément et de twist festif à votre éclairage habituel. Stimulez votre odorat avec un spray relaxant aux huiles essentielles ou optez pour la fragrance régressive d’une bougie parfumée. Coupez la musique, installez-vous sur un siège confortable et respirez.