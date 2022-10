3 excursions de rêve pour amateurs de voitures anciennes

Quand les feuilles tombent des arbres en octobre, de nombreux Suisses sont attirés par l’Alsace.

Aux confins de trois cultures, ce paysage pittoresque entre Rhin et montagnes vosgiennes est précisément ce qui attire de nombreux touristes dans cette région située entre la France, l’Allemagne et la Suisse. Et les amateurs de belles voitures désireux de se plonger dans l’histoire du fleuron de l’automobile française y trouveront également leur bonheur. Nous vous présentons ici trois musées.

Le Musée de l’Aventure Peugeot

Ce n’est pas un hasard si le musée Peugeot est situé à Sochaux. La production de l’entreprise sur le site remonte à 1810. Et cette dernière n’y a pas toujours construit que des voitures. En effet, avant de démarrer la production automobile en 1891, les frères Jean-Frédéric et Jean-Pierre Peugeot y fabriquaient notamment de l’outillage, des objets de quincaillerie, des vélos et des moulins à épices. Le musée n’expose donc pas uniquement des automobiles et des voitures de sport de différentes décennies, mais aussi des outils et des moulins à café de la marque française.

Lieu: Sochaux (France)

Horaires d’ouverture: du lundi au dimanche, de 10h à 18h

Tarif: 10 euros

Pour plus d’informations, cliquez ici.

L’histoire de Peugeot remonte à loin, comme en témoigne ce roadster de 1937. Michael Lusk Les amateurs de sport automobile trouveront également leur bonheur au Musée Peugeot. Michael Lusk Les cinéphiles reconnaîtront cette Peugeot 406 du film «Taxi». Michael Lusk

Le Musée de la 2CV

La Citroën 2CV est devenue culte. Près de quatre millions de «Deudeuches» ont été fabriquées entre 1949 et 1990 et aujourd’hui encore, chaque gamin reconnaît une «deux pattes» dans la rue. Le Musée privé de la 2CV, à Troisfontaines, est entièrement consacré à ce grand classique de Citroën. Plus de 80 exemplaires y sont exposés, parmi lesquels se trouvent de nombreux modèles rares. Parmi les pièces phares du musée, on peut par exemple citer une 2CV transformée en véhicule à chenilles, une 2CV ayant fait une apparition dans un film de James Bond ou encore une «Citroneta», construite non pas en France, mais au Chili.

Lieu: Troisfontaines (France)

Horaires d’ouverture: le samedi, de 14h à 17h

Tarif: gratuit (inscription recommandée)

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Le Musée de la 2CV est entièrement consacré à la légendaire «Deudeuche». Musée de la 2CV On y trouve exclusivement des «deux pattes», de toutes les formes. Musée de la 2CV Rares sont les voitures auxquelles on a voué un culte aussi fervent qu’à la 2CV de Citroën. Musée de la 2CV

Le Musée national de l’automobile – Collection Schlumpf

Situé dans une ancienne filature, le Musée Schlumpf de Mulhouse, en Alsace, fondé par les frères Schlumpf, fête cette année son 40e anniversaire avec une exposition temporaire qui vaut le détour. Il est possible d’y découvrir des trésors cachés. Parmi eux se trouvent des modèles de marques pionnières, de véhicules dotés de moteurs particulièrement imposants ou encore de petits véhicules très populaires. Au total, 450 modèles exclusifs de marques telles que Bugatti, Mercedes-Benz, Maserati, Rolls-Royce et Citroën sont exposés à Mulhouse.

Lieu: Mulhouse (France)

Horaires d’ouverture: du lundi au dimanche, de 10h à 18h

Tarif: 18 euros

Pour plus d’informations, cliquez ici.