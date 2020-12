Que vous ayez un petit budget ou juste envie d’offrir quelque chose qui vienne de vous, voici quelques idées de cadeaux très simples qui feront plaisir à coup sûr.

Une bougie

Vraie star de la saison, vous ne pourrez pas vous planter en offrant une bougie. Veillez à choisir de la cire de soja naturelle et à éviter celle de paraffine, plus nocive pour la santé. Côté matériel, il vous faut un récipient en verre ou en porcelaine, une mèche avec un support et de la cire. Si vous décidez d’y ajouter une huile essentielle, renseignez-vous bien sur son point éclair, c’est-à-dire la température à laquelle elle devient inflammable. Le petit plus: s’il s’agit d’une bougie destinée à la déco uniquement, et donc pas à être brûlée, n’hésitez pas à planter quelques fleurs séchées dedans avant qu’elle ne soit complètement solide.

Une bouillotte sèche

Si un peu de couture ne vous fait pas peur, c’est le cadeau idéal pour les frileuses et les frileux. Pour le tissu, on choisit des matières naturelles, comme le coton ou le lin, plus résistantes à la chaleur. Pour le remplissage, ce sera des céréales, des légumineuses ou des noyaux. En gardant à l’esprit que plus les graines sont petites et plus la chaleur s’évapore vite. Par contre, la bouillotte est plus malléable. Vous n’aurez ensuite plus qu’à la poser sur un chauffage ou à la passer rapidement au micro-ondes.

Un gommage