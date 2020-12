Catan - stratégique

Ce jeu de plateau créé en 1995, et initialement commercialisé sous le nom «Les colons de Catane», est l’un des jeux de société les plus vendus dans le monde. Le principe? Coloniser l’île de Catane en construisant des routes et des villages. Pour ce faire, vous devrez gérer vos ressources de façon stratégique et procéder à des échanges avec les autres joueurs.