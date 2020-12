C’est dans ses racines grecques que l’ancienne étudiante en droit puise son inspiration. La Genevoise de 29 ans imagine des pièces faites pour durer et se transmettre de génération en génération. «Je pense qu’il faut arrêter de consommer pour consommer, explique-t-elle. Il vaut mieux investir dans une pièce que l’on pourra porter pendant des années.» Soucieuse de s’inscrire dans une démarche durable, elle n’utilise que de l’or et de l’argent recyclés qu’elle se procure chez des fournisseurs locaux. Quant au processus de fabrication, Elisa utilise celui de la cire perdue qui consiste en une technique de moulage permettant d’obtenir une sculpture en métal à partir d’un modèle en cire.

Collier ZEVGARI Or 18Cts et rubies, 1325 fr.

ATELIER CJK, c’est avant tout une histoire de famille. C’est à Brigitte, leur maman, que les deux sœurs doivent leur passion pour les perles. «Un jour où nous étions réunies pour créer nos bijoux, nous avons eu une idée folle : et si nous lancions notre propre marque ensemble afin de partager nos créations?», expliquent Marie, 31 ans, et Alice, 33 ans. Un an plus tard, elles proposent une sélection de pièces fines et originales, en vente directe sur Instagram et par e-mail.