Shopping - 3 marques de maillots qui ont enfin compris ce que les femmes veulent

Youswim

«Le maillot de bain le plus confortable», c’est la promesse faite par la marque anglaise Youswim . Le concept de ce label, créé en 2018 par deux Australiens, Elise Wallbank et Julian Talijancich, est simple: proposer sept tailles de maillots de bain en une (du 32 au 44). Pour ce faire, les neuf modèles vendus en ligne sont fabriqués dans un tissu ultrastretch. Tissé, teint et cousu en Angleterre, il s’adapte à la plupart des morphologies.

Swim Society

Lancée en 2019 par la star de téléréalité britannique Montana Brown, Swim Society prône un choix de maillots de bain basé sur ses envies et non sur ce que l’on devrait porter selon sa morphologie et les normes imposées. Chaque modèle est ainsi proposé dans un éventail de tailles allant du 32 au 46. Désireuse de s’inscrire dans une démarche écoresponsable, la marque utilise des matériaux recyclables à 97%, produits à partir de filets de pêche et de bouteilles en plastique recyclés.