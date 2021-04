Antioxydants, anti-inflammatoires ou encore anxiolytique, le cannabidiol (CBD), un cannabinoïde présent dans le chanvre, serait doté de nombreuses vertus. Bien que son effet médicinal ne soit pas encore confirmé par la recherche, de nombreux témoignages vont dans cette direction et des entreprises proposant, entre autres, des fleurs de CBD à fumer ou des gouttes, ont fleuri dans le monde entier ces dernières années. Et la Suisse n’est pas en reste. Voici trois exemples de marques helvétiques qui se sont lancées sur des marchés très différents.

Calmer les angoisses de Médor

Derrière l’histoire de la marque genevoise de CBD pour chiens et chats Flower Pawer, une chute dans les escaliers. Celle de Queen Nina, le bouledogue français de Kelly Szabados, la fondatrice du e-shop lancé en février 2021. Pour éviter à son compagnon à quatre pattes de passer par la case chirurgie, la jeune femme de 33 ans décide d’essayer, dans un premier temps, le CBD. Après quelques semaines de traitement par voie orale, Queen Nina ne présente plus aucun signe de douleur et remarche normalement. Un constat qui motive Kelly Szabados à se lancer et à créer Flower Pawer. L’objectif ? Soulager les angoisses et les douleurs de nos bêtes à poils, grâce à deux huiles, l’une à base de saumon et l’autre de chanvre, contenant chacune 2,8% de CBD.

Kelly Szabados et Queen Nina Flower Pawer Flower Pawer Flower Pawer

Se faire une beauté

Antioxydant, apaisant et régénérant: les vertus supposées du CBD pour la peau ont poussé Babylon sciences, une entreprise lausannoise active dans la recherche et le développement de produits à base de CBD, à lancer il y a quelques jours, la gamme de cosmétiques I.D. Swiss Botanicals. Les quatre produits qui la composent (crème hydratante, sérum, masque et crème de nuit) s’adaptent à tous les types de peaux, grâce à la biotechnologie. Composés à 99% d’ingrédients naturels, comme le beurre de karité et la prune de Kakadu, ils contiennent tous du cannabidiol suisse et de l’huile de chanvre bio.

I.D. Swiss Botanicals Crème éclat hydratante, 39fr. I.D. Swiss Botanicals Sérum hydratation intense, 45fr. I.D. Swiss Botanicals

Titiller le palais

Outre sa sélection d’huiles et de fleurs de CBD, la société nyonnaise Swiss Medical Cannabis, active dans la recherche et le développement de produits à base de cannabidiol, propose une sélection des condiments à base de chanvre suisse bio, comme du sel du Jura et du poivre gris, et cinq types d’infusions aux vertus différentes (Bonne nuit, détente, énergie, digestion et équilibre).