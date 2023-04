Tempête de glace au Canada: 3 morts, des centaines de milliers de foyers sans courant

La tempête a provoqué au Québec la pire panne du réseau électrique en 25 ans, et environ 400’000 foyers restaient dans le noir vendredi à 17 h 30 (23 h 30 en Suisse), contre 1,1 million au plus fort des intempéries.

Le fournisseur public d’électricité «Hydro-Québec a réglé à peu près 50% des situations. On a comme objectif que ce soir, à peu près 80% des résidences soient rebranchées et d’ici demain soir, 95%», a déclaré le Premier ministre du Québec François Legault, lors d’un point presse. «Patience et soyez prudents», a-t-il ajouté, appelant la population à s’entraider.

Hébergements d’urgence temporaires

«Ça a été surtout ennuyant, j’avais prévu de travailler et ça me retarde un peu, mais ce n’est pas la fin du monde», raconte à l’AFP Isabelle, enseignante de 28 ans qui n’a pas souhaité donner son nom de famille. Accompagnée de sa mère et de ses deux garçons de 8 et 3 ans, Rosalie Gouba se désole quant à elle d’avoir dû jeter les réserves alimentaires des prochains mois à cause de l’arrêt de son réfrigérateur, et de voir la panne perdurer. «La première nuit a été très difficile, car j’ai peur de dormir dans le noir complet. Vu que je suis stressée, les enfants le sont aussi», confie cette mère de famille de 30 ans, venue avec des livres pour les occuper.