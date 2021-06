Iles Canaries : 3 morts et 5 disparus après le naufrage d’un bateau de migrants

Une femme enceinte figure parmi les trois personnes décédées, après le naufrage d’une embarcation de migrants, proche d’un port de l’île espagnole de Lanzarote.

Au moins trois personnes sont mortes, dont une femme, visiblement enceinte selon les sauveteurs, et cinq autres sont portées disparues après le naufrage d’un bateau de migrants au large de l’île de Lanzarote, dans l’archipel espagnol des Canaries, ont annoncé vendredi les secours locaux. «Trois personnes sont mortes, parmi lesquelles deux femmes dont une que nous pensons enceinte», a déclaré à l’AFP Enrique Espinosa, le chef des services de secours de Lanzarote.

«Nous pensons que 49 personnes se trouvaient à bord. Nous en avons retrouvé 44: 41 personnes en vie et trois personnes décédées. Nous sommes à la recherche de cinq personnes: une mineure et quatre hommes», a-t-il détaillé. L’embarcation s’est retournée près d’un port du nord de l’île, dans une zone rocheuse particulièrement dangereuse et des personnes qui se trouvaient sur le port ont sauté dans l’eau pour venir en aide aux migrants, a-t-il encore ajouté.