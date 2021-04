Côte d’Ivoire : 3 morts et un blessé dans l’attaque d’un camp militaire

Un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés, faisant trois morts et un blessé parmi les assaillants et un soldat blessé, a annoncé l’armée ivoirienne mercredi midi.