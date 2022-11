Point G, Érection & Co.: 3 mythes sur la sexualité masculine

1. Le point G n’existe pas

2. Érection = Excitation

L’absence d’érection est souvent associée à un manque de désir. Or, selon le Dr Volker Wittkamp, il n’en est rien. «Quand on parle d’érection, cela varie considérablement d’une personne à l’autre, mais cela dépend aussi beaucoup de la situation et de l’âge, explique-t-il. Plus l’homme est jeune, plus vite il arrive à une érection.» Des facteurs tels que le stress, la fatigue ou l’anxiété peuvent aussi en expliquer l’absence. A contrario, en avoir une ne signifie pas nécessairement être excité. Elle peut simplement être mécanique «comme celles qui se produisent durant la nuit», explique-t-il.