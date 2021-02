États-Unis : 3 Nord-Coréens inculpés de piratages informatiques

Les autorités américaines ont annoncé mercredi inculper trois Nord-Coréens pour une série de piratages informatiques au préjudice d’entreprises et d’institutions financières, en ciblant notamment le secteur des cryptomonnaies, pour tenter de subtiliser environ 1,3 milliard de dollars en tout.

L’ampleur de leurs délits est «pharamineuse» et illustre «l’alliance croissante entre des responsables travaillant pour des États et des pirates hautement sophistiqués», a estimé Michael D’Ambrosio, un directeur du Secret Service.

Applications malveillantes

Pendant au moins sept ans, selon les autorités américaines, ils ont créé des applications malveillantes de cryptomonnaie qui ouvraient des «back doors» (portes dérobées, ou accès illégitimes) dans les ordinateurs ciblés; ont piraté des entreprises échangeant des monnaies numériques comme le bitcoin; et ont développé une plateforme de blockchain pour échapper aux sanctions et lever secrètement des fonds.

Le département américain de la Justice ne précise pas la somme totale sur laquelle les trois hommes auraient selon lui mis la main. Mais lors d’une opération en 2018, ils ont par exemple volé, selon le département à la Justice, 6,1 millions de dollars à des distributeurs automatiques de billets de BankIslami, au Pakistan, après avoir eu accès au réseau informatique. Ils se seraient également emparés d’échanges de monnaies virtuelles en Slovénie et en Indonésie et subtilisé 11,8 millions de dollars à un marché de change new-yorkais.

Washington guette

Mercredi, le porte-parole du département d’État américain Ned Price a affirmé que Washington était en train d’examiner sa politique vis-à-vis de Pyongyang. Ce passage en revue «prendra en compte toute l’activité malveillante et les menaces émanant de la Corée du Nord», a-t-il dit. «Le plus souvent, on parle du programme nucléaire et des missiles balistiques de la Corée du Nord, mais bien sûr, ses cyberactivités malveillantes sont quelque chose que nous évaluons soigneusement aussi», a-t-il ajouté.