Santé et alimentation: 3 plantes pour booster son immunité

Le gingembre

Grand classique, on ne le présente (presque) plus. Outre ses effets anti-nauséeux et ses vertus anti-inflammatoires, la racine de cette plante regorge de vitamines – principalement la B9 – , de sels minéraux et d’oligo-éléments. On la consomme en infusion – quelques morceaux de gingembre avec du citron et du miel – ou pressée à froid et diluée dans de l’eau.