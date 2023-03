3 signes qui révèlent un coup de cœur réciproque

1. Style d’écriture pour les messages

2. Plans communs pour l’avenir

Surprise, surprise! Dites à l’autre que vous avez réservé quelque chose qui n’aura lieu que six mois plus tard. Assurez-vous d’avoir 24 heures pour annuler la réservation. «Si votre coup de cœur semble tout à coup stressé, voire en panique et vous demande d’annuler, cela signifie qu’il/elle n’envisage pas l’avenir avec vous», dit la coach de vie. Et donc, que vous ne lui plaisez pas.