Syrie : 3 soldats tués dans une frappe israélienne près de Damas

La frappe de l’État hébreu a fait 3 morts et 7 blessés, selon le ministère syrien de la Défense.

Trois soldats syriens ont été tués et sept autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne près de Damas, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le ministère syrien de la Défense.

«L’ennemi israélien a mené un raid aérien (…) depuis la direction du Golan syrien occupé», a indiqué le ministère dans un communiqué. «Cette agression a tué trois soldats et en a blessé sept autres», a-t-il ajouté. La défense aérienne syrienne a intercepté plusieurs des missiles lancés, a précisé le communiqué. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, le raid a fait au total six morts et dix blessés.