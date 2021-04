La mode vintage a un double avantage: elle est peu coûteuse et s’inscrit dans le développement durable. Avec le temps, les pièces deviennent rares et même parfois uniques. C’est donc un excellent moyen pour constituer des looks personnels. Les vêtements de seconde main ont tous une histoire, ils ont aussi pris un coup de vieux. En suivant nos conseils, vous pourrez facilement rafraîchir vos trouvailles.