3 trains suisses dans le Top 10 de Lonely Planet

La Norvège, à la première place

Le plus bel itinéraire en train d’Europe se trouve en Norvège. La Rauma Line suit la rivière du même nom et parcourt 114 kilomètres, de Dombås à Åndalsnes. Le parcours passe devant les falaises de Trollveggen, qui ont été utilisées comme décor dans le film «Harry Potter et le prince de sang-mêlé». En 2e et 3e positions, on retrouve la West Highland Line, en Écosse, et le Bergen Railway, en Norvège.