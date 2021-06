Afrique du Sud - 30 ans après la fin de l’apartheid, «Mandela, c’est juste un nom»

Afrique du Sud : Une jeunesse désabusée, 30 ans après la fin de l’apartheid

Trente ans après l’apartheid, la jeunesse sud-africaine n’a pas eu sa part de rêve: alors que la moitié des habitants a moins de 26 ans, deux jeunes sur trois sont sans emploi.

«Seraient-ils déçus?»

Dans ces mêmes rues qui ont mené la Nation arc-en-ciel vers la liberté, Tumelo Dire, «né et élevé ici», se demande «ce que penseraient ceux qui ont lutté et se sont sacrifiés … Seraient-ils déçus?»

«Mandela, c’est juste un nom…»

Dans un long discours, mercredi, jour de commémoration des émeutes, le président Cyril Ramaphosa a égrené les initiatives du gouvernement pour remédier au chômage des jeunes. Mais la réalité reste que les «petits-enfants» de Nelson Mandela sont aujourd’hui les premières victimes d’un chômage endémique, encore aggravé par la pandémie de Covid-19 et qui atteint un niveau record, touchant plus de 32% de la population de 59 millions d’habitants.

Rien obtenu de la libération

«Je ne tire aucun bénéfice de son combat pour la liberté, je n’ai rien obtenu de la libération dont tout le monde parle tout le temps», continue-t-il amèrement. Sorti du lycée il y a deux ans, il n’a jamais travaillé depuis. Et il n’avait pas non plus de quoi financer des études.

«Ils n’ont pas de travail et sont exclus» des universités parce qu’ils n’ont pas de quoi payer leur scolarité, assène Muzi Khoza, de la ligue de la jeunesse du parti d’opposition Economic Freedom Fighters (EFF). Ce parti radical attire de nombreux jeunes qui estiment que Mandela aurait dû obtenir plus du pouvoir blanc, lors des négociations qui ont mis fin au régime raciste.

«La liberté économique»

«Ils nous ont oubliés»

Parmi les plus jeunes leaders de la révolte de Soweto, Seth Mazibuko, âgé aujourd’hui de 64 ans, estime que «le combat n’est pas terminé». «Il y a des gens qui sont toujours dans la pauvreté et qui voient les responsables politiques s’engraisser, tandis qu’eux ont faim», dit-il en mentionnant ceux qui, issus de la lutte et grâce au crédit accordé par l’histoire, ont gravi les marches du parti au pouvoir, l’ANC, et sont aujourd’hui au centre de scandales pour avoir, pendant des années, pillé l’argent de l’État.