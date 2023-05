Football: 30 ans après le titre de l’OM, le football a bien changé

L’effectif marseillais vainqueur de la Ligue des champions 1993, constitué par le président Bernard Tapie. On y trouve notamment Didier Deschamps, Fabien Barthez ou Basile Boli.

Il y a trente ans, le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille remportait la Ligue des champions contre l’AC Milan (1-0). À jamais les premiers, pour le football français. Et toujours les seuls, puisqu’aucun club tricolore ne lui a succédé au palmarès de la plus grande des compétitions européennes. Symbole d’un autre football, où la France parvenait à rivaliser avec les ténors du Vieux Continent.

À l’époque, Bernard Tapie avait investi gros. «Le Figaro» rappelle que, en son temps, l’homme d’affaires décédé en octobre 2021, était prêt à mettre «20 millions de francs par an» pour Diego Maradona , qu’il avait un temps tenté d’attirer sur la Canebière. Soit un salaire potentiel de plus de 5 millions d’euros actuels. Mais le Pibe n’aura jamais quitté Naples pour Marseille, alors Tapie a construit une équipe sans lui.

Des montants dix fois plus haut aujourd’hui

Et s’il avait déboursé de sacrées sommes pour l’époque avant ce titre (5,4 M€ pour Chris Waddle en 1989 et 7,5 M€ pour Dragan Stojkovic en 1991, par exemple), l’effectif olympien de 1993 était moins pimpant. Y figuraient notamment Fabien Barthez, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Abedi Pelé ou encore l’unique buteur Basile Boli.

De quoi relativiser. En trente ans, les montants ont pris l’ascenseur. Multipliés par dix, en règle générale. Ainsi, pour la prochaine finale de Ligue des champions du 10 juin entre Manchester City et l’Inter, on atteint un tout autre niveau.

En effet, le site spécialisé Transfermarkt évalue la valeur totale de l’effectif des Citizens à plus d’un milliard d’euros (dont 170 millions pour le seul Erling Haaland). Les Italiens, eux, ne peuvent pas en dire autant, mais ils se reposent tout de même sur un contingent estimé à 535 millions d’euros. Lautaro Martinez (80M€) et Nicolo Barella (70M€) représentent les plus grosses valeurs marchandes des Nerazzurri.