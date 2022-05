France : 30 ans de prison pour un père jugé coupable d’avoir assassiné sa fille

Le 6 janvier 2020, l’homme avait étranglé sa petite fille à son domicile d’Ingersheim, dans l’est de la France, après être allé la chercher à l’école.

«Ce verdict est accepté, il réfléchira à l’opportunité ou non d’interjeter appel, mais c’est surtout le calme et la résignation qui caractérisent sa réaction», ont déclaré les avocats de la défense, Mes Pierre Schultz et Delphine Gilbert, à l’issue de trois jours d’un procès «éprouvant». La cour a retenu la préméditation, conformément aux réquisitions de l’avocat général, fixant une période de sûreté de 20 ans.